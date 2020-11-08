Sağlık Bakanlığı son dakika korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım 2020 Bugün Türkiye'de kaç vaka tespit edildi?

Her gün son dakika haberi ile duyurulan Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve salgına dair tüm gelişmeler vatandaşların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen testlerle beraber vakalarda çok ciddi bir artış yaşanırken tespit edilen pozitif hastalardaki büyük bir çoğunluğun İstanbul'da olduğu biliniyor. Türkiye'de adeta salgının merkez üssü haline gelen İstanbul vaka sayısı için uzmanlar vatandaşların ciddi tedbirler alması yönünde uyarılarda bulunuyor. Şimdi ise gözler bugünün verileri için Sağlık Bakanlığı coronavirüs tablosuna çevrildi. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…
Ülkemizdeki vakaların yükselişe geçmesiyle beraber vatandaşları her fırsatta tedbirlere uyma konusunda uyaran Bakan Koca; geçtiğimiz gün son 24 saatte bin 2 bin 391 pozitif hasta tespit ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda gözler bugünün verilerine (Türkiye corona virüsü vaka sayısı) çevrildi.
Henüz bugünün verileri paylaşılmadı haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz...
BAKAN KOCA'DAN UYARI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Covid-19'u hafife alanlar var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün içerisinde uyarılarda bulunmaya devam etti. Bakan Koca daha önceki paylaşımlarında havaların soğuduğuna ve maske kullanımının daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Son yaptığı paylaşımda ise, "Covid-19'u hafife alanlar var. Hasta olan, bu fikrini 'kolay' değiştiriyor. Değiştirmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gün (7 Kasım 2020) verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.
Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.
Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
"HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."
İSTANBUL'DA KOVİD-19 DENETİMLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtagiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dün 13198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.
BEYOĞLU'NDA DRONE DESTEKLİ KOVİD-19 DENETİMİ YAPILDI
Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazlarda bulundu.
Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.