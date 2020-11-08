Sağlık Bakanlığı son dakika korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım 2020 Bugün Türkiye'de kaç vaka tespit edildi?

Her gün son dakika haberi ile duyurulan Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve salgına dair tüm gelişmeler vatandaşların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen testlerle beraber vakalarda çok ciddi bir artış yaşanırken tespit edilen pozitif hastalardaki büyük bir çoğunluğun İstanbul'da olduğu biliniyor. Türkiye'de adeta salgının merkez üssü haline gelen İstanbul vaka sayısı için uzmanlar vatandaşların ciddi tedbirler alması yönünde uyarılarda bulunuyor. Şimdi ise gözler bugünün verileri için Sağlık Bakanlığı coronavirüs tablosuna çevrildi. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM NE? GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Ülkemizdeki vakaların yükselişe geçmesiyle beraber vatandaşları her fırsatta tedbirlere uyma konusunda uyaran Bakan Koca; geçtiğimiz gün son 24 saatte bin 2 bin 391 pozitif hasta tespit ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda gözler bugünün verilerine (Türkiye corona virüsü vaka sayısı) çevrildi.