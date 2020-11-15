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'den son dakika uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! (15 Kasım 2020)

Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika raporuna göre; Bugün yurdun bazı kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Ülke genelinde sıcaklıkların yağış alan bölgelerde düşüşler yaşaması dışında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmezken Meteoroloji hava durumu tahminlerinde; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi beklentiler arasında yer alıyor. İşte MGM tahminlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 09:51 Son Güncelleme: 15.11.2020 09:53 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! 15 Kasım 2020

Son dakika haberi: 'nin günlük olarak yayınladığı tahminlerinde yurdun bazı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağış beklentisi olduğu bildirildi. Öte yandan Marmara bölgesi ve birkaç ilimizde bu akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve ses hadisesinin beklendiği MGM günlük hava durumu tahminleri arasında yerini aldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinin detayları…

O BÖLGELERE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! (15 KASIM HAVA DURUMU)

Özellikle hafta sonu planı bulunan vatandaşlar gün içerisinde Meteoroloji'nin yayınlandığı günlük hava durumu tahminlerini takip ederken bugünkü rapora göre; ülke genelinde uyarıya neden olabilecek bir durum görünmüyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde yer yer kuvvetli olacak sağanakların beklendiği bildirildi…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! 15 Kasım 2020

O BÖLGELERE SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinde bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! 15 Kasım 2020

ÜLKE GENELİ HAVA SICAKLIKLARI

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! 15 Kasım 2020

Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! (15 Kasım 2020)
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