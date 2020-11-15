Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! (15 Kasım 2020)

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin günlük olarak yayınladığı hava durumu tahminlerinde yurdun bazı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağış beklentisi olduğu bildirildi. Öte yandan Marmara bölgesi ve birkaç ilimizde bu akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve ses hadisesinin beklendiği MGM günlük hava durumu tahminleri arasında yerini aldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerinin detayları…
Özellikle hafta sonu planı bulunan vatandaşlar gün içerisinde Meteoroloji'nin yayınlandığı günlük hava durumu tahminlerini takip ederken bugünkü rapora göre; ülke genelinde uyarıya neden olabilecek bir durum görünmüyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde yer yer kuvvetli olacak sağanakların beklendiği bildirildi…
O BÖLGELERE SAĞANAK UYARISI
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÜLKE GENELİ HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17