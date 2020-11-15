Meteoroloji'den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı: O bölgelerde şiddetli olacak! (15 Kasım 2020)

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin günlük olarak yayınladığı hava durumu tahminlerinde yurdun bazı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağış beklentisi olduğu bildirildi. Öte yandan Marmara bölgesi ve birkaç ilimizde bu akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve ses hadisesinin beklendiği MGM günlük hava durumu tahminleri arasında yerini aldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerinin detayları…

O BÖLGELERE YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! (15 KASIM HAVA DURUMU)

Özellikle hafta sonu planı bulunan vatandaşlar gün içerisinde Meteoroloji'nin yayınlandığı günlük hava durumu tahminlerini takip ederken bugünkü rapora göre; ülke genelinde uyarıya neden olabilecek bir durum görünmüyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde yer yer kuvvetli olacak sağanakların beklendiği bildirildi…