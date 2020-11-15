14 Kasım MPİ Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı - Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakan vatandaşlar MPİ ile kazandıran şanslı numaraları sorguluyor. Özellikle geçen hafta büyük ikramiye tutarının 79 milyon 370 bin liraya yükseldiği çekilişte 6 bilen çıkmayınca bu haftaki çekiliş sonuçları için rekabet artış gösterdi. Kuponlarını doldurarak bekleyişe geçen vatandaşlar için Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunları sayısal loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 79 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibi belli oluyor. Haberimizde, 14 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:45'de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren çekilişi TV8 ekranından takip etti. Çekilişin sona ermesi ile birlikte ise kazandıran numaralar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım Cumartesi: 01, 06, 14, 15, 30, 72 + 22 (Joker)
11 Kasım Sayısal Loto çekilişi sonucu belli oldu. Milli Piyango Online adresinde paylaşılan bilgilere göre son çekilişte kazandıran numaralar şöyle: 12,20,38,72,74,87 ve joker 14. 6 bilenin çıkmamasıyla birlikte gelecek çekilişte büyük ikramiye 79 milyona yaklaştı.
Sayısal Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz
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