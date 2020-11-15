14 Kasım MPİ Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı - Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakan vatandaşlar MPİ ile kazandıran şanslı numaraları sorguluyor. Özellikle geçen hafta büyük ikramiye tutarının 79 milyon 370 bin liraya yükseldiği çekilişte 6 bilen çıkmayınca bu haftaki çekiliş sonuçları için rekabet artış gösterdi. Kuponlarını doldurarak bekleyişe geçen vatandaşlar için Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu tutkunları sayısal loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 79 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibi belli oluyor. Haberimizde, 14 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.