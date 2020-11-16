On Numara sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınında Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans işbirliğiyle canlı çekilişi yapılan ve şanslı numaraları şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ On Numara sonuçları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü yapılacak canlı çekilişle duyurulacak. Bugün yapılacak MP TV canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahminle hayallerini kurduğu büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında 16 Kasım MPİ On Numara sonuçları ve Milli Piyango İdaresi hızlı bilet sorgulama motoruna ulaşarak şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…
Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı izle bağlantısı ve MPİ 16 Kasım On Numara sonuçları bilgileri ve MPİ On Numara sonuç sorgulama motoru detayları şöyle;
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?