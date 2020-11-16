Adliyede sahte avukat şoku! Hakimi bile kandırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar ve suç duyurularına göre, Hüseyin Ç. isimli bir kişi kendisini avukat olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırdı. Hakimleri bile avukat olduğuna inandıran Hüseyin Ç. bir hakimle çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak, kandırdığı insanlara karşı güven oluşturdu.

Sahte avukat mağduru N.Ü., E.K., D.A. ve Ş.A. dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa şikayette bulundu. İddialara göre, Hüseyin Ç. zaman zaman adliyelerdeki baro odalarında takılıyordu. Buralarda dilekçeler de yazan Hüseyin Ç. dava, soruşturma ve icra dosyaları olan vatandaşlara yanaşıp yardımcı olabileceğini söylüyor, "Ben senin işini hallederim. Benim için çok kolay" diyerek, davayı vekaletsiz bile çözebileceğini belirtiyordu. Avukatlık ücreti adı altında aldığı paraları genelde elden veya başkasının üzerine yapılan havale ile kabul eden sahte avukat, para konusunu sorun yapan olduğunda, maddi durumunun iyi olduğunu, paraya ihtiyacı olmadığını, alacağı parayı da kimsesiz çocuklar vakfına vereceğini anlatıyordu.

HAKİMLE FOTOĞRAF...

WhatsApp durumunda bazı yardım kolileri paylaşarak kendisini yardımsever biri gibi gösteren dolandırıcı, 13 tane Mercedes aracı olduğunu ve bu araçları makam aracı olarak kiraladıklarını söylüyordu. Adliyede birçok hakim ve savcı tanıdığını söyleyen ve sürekli polislerle olan ilişkilerini anlatan Hüseyin Ç. itibar gören bir avukat profili çiziyordu. Adliyede bir hakimin odasında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ve bu şekilde insanların güvenini kazanan Hüseyin Ç., mağdurlardan D.A'ya idari para cezalarının olduğunu, acilen para göndermesi gerektiğini, bu paraları ilgili kurumlara ödedikten sonra işlemlere itiraz edip daha sonra parasını geri alacaklarını söyledi. D.A. ve Ş.A.'dan en az 7 bin 450 euro ve 100 bin lira, N.Ü.'den 80 bin lira alan sahte avukatın mağdurları adına savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Murat Yıldız, Türkiye genelindeki savcılık bürolarında araştırma yapılarak sahte avukatın toplamda kaç kişiyi dolandırdığının tespit edilmesini istedi. Yıldız, Hüseyin Ç.'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "avukatlık kanununa aykırılık" suçlarından yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar ve suç duyuruları üzerine harekete geçerek, detaylı bir soruşturma başlattı.



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