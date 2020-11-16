Netflix'in Türk dizisi Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Bir Başkadır izleyicisinden büyük ilgi gördü! Sosyal medya onu konuşuyor...

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Netflix'in Türk dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Bir Başkadır izleyicisinden büyük ilgi gördü! Sosyal medya onu konuşuyor...

Farklı karakterlerin portrelerini bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken dizisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Funda Eryiğit, Fatih Artman, Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Nesrin Cevadzade, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Farklı ekonomik şartlara ve yaşantılara sahip olan karakterlerin hikayelerini başarılı bir şekilde seyirciye aktaran dizinin senarist ve yönetmen koltuğunda oturuyor. İşte Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Başkadır hakkında merak edilenler; Bir Başkadır konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:01 Son Güncelleme: 16.11.2020 08:02 ABONE OL
Bir Başkadır konusu ve oyuncuları: Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır büyük beğeni topladı

Toplam 8 bölümden oluşan Netflix dizisi , 12 Kasım tarihinde yayınlandı. Sürükleyici olay kurgusu ile dikkatleri üzerine çeken dizide, çeşitli sosyal çevrelerden gelen karakterlerin buluşma noktası izleyenlerde merak uyandırıyor. Bununla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. İşte Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncuları…

Bir Başkadır konusu ve oyuncuları: Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır büyük beğeni topladı

BİR BAŞKADIR KONUSU

, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

Bir Başkadır konusu ve oyuncuları: Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır büyük beğeni topladı

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler var. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryigit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanriögen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurt, Bige Önal ve Tülin Özen gibi isimler dizisi oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

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Netflix'in Türk dizisi Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Bir Başkadır izleyicisinden büyük ilgi gördü! Sosyal medya onu konuşuyor...
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