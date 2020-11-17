Netflix'in Türk dizisi Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Bir Başkadır izleyiciden büyük ilgi gördü!

Toplam 8 bölümden oluşan Netflix dizisi Bir Başkadır, 12 Kasım tarihinde yayınlandı. Sürükleyici olay kurgusu ile dikkatleri üzerine çeken dizide, çeşitli sosyal çevrelerden gelen karakterlerin buluşma noktası izleyenlerde merak uyandırıyor. Bununla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. İşte Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncuları…
BİR BAŞKADIR KONUSU
Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler var. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryigit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanriögen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurt, Bige Önal ve Tülin Özen gibi isimler Bir Başkadır dizisi oyuncu kadrosunu oluşturuyor.