Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve restoranların kapatılmasından sonra yeni tedbirler gelecek mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber'in canlı yayınına konuk oldu. Prof. Özlü, sokağa çıkma yasağı ve genel tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirleri değerlendiren uzman isim, "Bu tedbirlerin hastalığın yayılma hızını düşüreceğini düşünüyoruz eğer uyulmazsa bu kez daha sert tedbirler alınmak zorunda olacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: "UYARILARI DİKKATE ALMAZSAK DAHA SERT TEDBİRLER UYGULANIR!"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; "Bu alınan tedbirler vatandaşlarımızın olayın ciddiyetini anlamaları için bir uyarı. Bu şekilde devam etme şansımız yok, virüs yokmuş gibi yaşayamayız. Herkesin bu işin ciddiyetini kavraması gerekiyor." dedi. Aile ziyaretleri hakkında da konuşan uzman isim hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağının olduğunu belirtip vatandaşların akraba, aile ziyaretlerini ertelemeleri gerektiğini vurguladı.