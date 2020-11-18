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haberi: Hafta sonu ve restoranların kapatılmasından sonra yeni tedbirler gelecek mi? Prof. Dr. açıkladı...

ve yeni tedbirlerin alınmasından sonra haberleri de peş peşe geliyor. Üyesi Prof. Dr. , canlı yayında Kabine tarafından alınan tedbirleri değerlendirdi. ile birlikte şehirlerdeki kalabalıklaşmanın önüne geçileceğini vurgulayan Özlü, bu tedbirler sonunda uyarıları dikkate almazsak daha ciddi tedbirlerin uygulanacağını ifade etti. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde sokaklarda, restoranlarda, caddelerde, alışveriş merkezlerindeki kalabalıklaşmanın vaka sayısını arttırdığını ifade eden Tevfik Özlü, aile ve akraba ziyaretleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:42 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve restoranların kapatılmasından sonra yeni tedbirler gelecek mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber'in canlı yayınına konuk oldu. Prof. Özlü, sokağa çıkma yasağı ve genel tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni tedbirleri değerlendiren uzman isim, "Bu tedbirlerin hastalığın yayılma hızını düşüreceğini düşünüyoruz eğer uyulmazsa bu kez daha sert tedbirler alınmak zorunda olacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: "UYARILARI DİKKATE ALMAZSAK DAHA SERT TEDBİRLER UYGULANIR!"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; "Bu alınan tedbirler vatandaşlarımızın olayın ciddiyetini anlamaları için bir uyarı. Bu şekilde devam etme şansımız yok, virüs yokmuş gibi yaşayamayız. Herkesin bu işin ciddiyetini kavraması gerekiyor." dedi. Aile ziyaretleri hakkında da konuşan uzman isim hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağının olduğunu belirtip vatandaşların akraba, aile ziyaretlerini ertelemeleri gerektiğini vurguladı.

"AİLE ZİYARETLERİ VİRÜSÜN BULAŞMASINI ARTTIRIYOR"

"Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı belli saatler arasında olacak. Bu nedenle Cuma ve Pazartesi yaşanan yoğunluklar artık yaşanmayacak. Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının olması evlerdeki birlikteliği, eğlence merkezlerindeki kalabalığı da önleyecek."

"ARTIK ESKİ GÜNLER YOK!"

"Bir başkasının evinde kaldığınızda hem kendinizi riske atıyorsunuz hem de kendiniz riske giriyorsunuz. Alınan tedbirlerin kesinlikle etkisi olacak, sokaklardaki kalabalık da azalmış olacak."

SİZCE CORONA VİRÜSÜN BU DENLİ ARTMASININ NEDENİ NE?

"Aslında alınan tedbirlere bakarsanız sorunun cevabı çok basit. İstanbul ve diğer illerdeki vaka artışının nedeni kalabalıklaşma, insan hareketi. Alışveriş merkezlerinde, caddelerde, kahvelerde, restoranlarda, kafelerde, sokaklarda ortaya çıkan yoğunluk hastalığın yayılmasına neden oldu. Aynı şekilde kurallara da uyulmadı."

"Aynı şekilde dostlarla, arkadaşlarla birlikte yeme içme alışkanlıkları da hastalığın artmasına neden oldu. Aile içi birliktelik de vaka sayısının artmasına sebebiyet verdi. Evlerde de bir araya gelmek oldukça riskli."

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Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve restoranların kapatılmasından sonra yeni tedbirler gelecek mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı...
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