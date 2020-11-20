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haberi: uyardı! 'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre; 'nde ve 'nin kuzey kesimleri ve ’nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. İşte yurtta ...

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

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Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor
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