Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren olay: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü...

: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren olay: 'den atladı, 'a düştü...

haberi: Sabah saatlerinde 'nin Güney bölgesinden atlayış gerçekleştiren paraşütçü rüzgara kapıldı. Bir türü kontrolü sağlayamayan paraşütçü 'a iniş yaptı. Görenler şaşkınlıkla olan biteni izlerken, atlayış gerçekleştiren kişinin olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:34 Son Güncelleme: 20.11.2020 15:46 ABONE OL
Son dakika: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren olay: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü...

Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile iniş yapınca görenler hayretler içinde kaldı.

Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi.

Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç'un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama Son dakika haberler... Yeni yasaklar bugün başlıyor mu? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman saat kaçta başlıyor?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren olay: Türkiye'den atladı, Lübnan'a düştü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA