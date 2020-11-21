24 maddede korona tedbirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu saat 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması geldi.Vatandaşların yeni tedbirlerle ilgili birçok soruya yanıt araması üzerine İçişleri Bakanlığı sık sorulan sorular rehberi hazırladı, 24 sorunun cevabına yanıt verildi:1- 20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcular kısıtlamaya tabi değil.2- 65 yaş ve üzeri kişiler şehirlerarası seyahatler için İzin Belgesi almalı.3- 65 yaş üstü sağlık çalışanları, belediye başkanı, muhtar ve benzeri kişiler ile avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavirler kısıtlamadan muaf.4- 20 yaş altı genç ve çocuklarda şehir içi-dışı için belge gerekmiyor.5- Çalışan anne-babaların durumu dikkate alınarak kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edecek.6- Çocuklarını kreş, bakıcı veya aile büyüğüne bırakmak zorunda olan ebeveynler, kısıtlama saatlerinde yolculuk yapabilecek.7- KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi sınavlara girecekler belgesi varsa kısıtlamadan muaf tutulacak.8- İnşaat sektörü ve çalışanları, üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar da muaf.9- Devlet/Özel hastanelerdeki yeme-içme mekanları kısıtlamaya tabi değil.10- Lokanta/Restoran kısıtlamaları, otel ve konaklama tesislerindeki mekanlar için geçerli değil.11- Havaalanlarındaki restoranlara da kısıtlama gelmeyecek.12- Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı müşterilerine yeme-içme servisi yapamayacak.13- Seyahat acentalarının tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlananlar bilet veya rezervasyon kodu ibraz ederek kapsam dışında tutulacak.14- Havalimanlarındaki mağazalar 10.00-20.00 arası kapanacak iş yerleri kapsamında değil.15- Tekel büfeleri marketler gibi yalnızca 10.00-20.00 arası açık olabilecek.16- Pastaneler ile simit, börek, poğaça satan yerler bu ürünlerin sabah 08.00 ile 10.00 arası gel-al şeklinde yapabilecek.17- Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi değil.18- Cuma namazı kılacak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca saat düzenlemesi yapılacak.19- "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları sokağa çıkmadan muaf olacak.20- Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları da muaf.21-Pazarcılar, sebze-meyveyi pazar yerine naklini yapabilecek. Ancak pazaryerinde, markette olduğu gibi sadece 10.00-20:00 saatleri arasında satış yapılacak.22- Otel rezervasyonu bulunanlar, rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresini belgeleyerek özel araçla seyahat edebilecek.23- Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan yabancılar, haftasonu yasağından muaf tutulacak.24- Amatör ligler ertelenmiş olduğundan, halı sahalarda antrenman yapılamayacak, futbol okulu faaliyetleri devam edemeyecek.