Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hem hafta içi hem de hafta sonu devam edecek.