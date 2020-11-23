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haberi: ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

hakkında haberleri peş peşe geliyor. Geçen hafta Bakanlar Kurulu kararıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Giderek artan corona virüs vakaları nedeniyle böyle bir karar alındı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri de oldukça ilgiyle takip edilen diğer konu başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hafta içi de devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:28 Son Güncelleme: 23.11.2020 08:29 ABONE OL
Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

5 bin bandının üstüne çıkan günlük corona virüs vaka sayısı nedeniyle önlemlerin şiddeti de arttı. İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile kısıtlamaların ne zaman olacağını paylaştı. Bazı vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda tereddüt yaşıyor, sadece hafta sonu deği hafta içi de 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü kişiler ne zaman sokağa çıkabilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! HAFTA İÇİ DE...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hem hafta içi hem de hafta sonu devam edecek.

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri...
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