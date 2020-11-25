Bosnalı yazardan Şehir Hastaneleri’ne övgü

Bosnalı yazar paylaşımında "Şehir hastaneleri bize otel gibi geliyor. Bizde insanlar hastalıktan korkmuyor, hastaneye gitmekten korkuyor. 150 Euro'ya eczanede bulamadığımız ilacı Türk devleti evlere kadar ücretsiz gönderiyor. Devletinizin kıymetini bilin" dedi.

Türkiye'de şehir hastanelerinde verilen kaliteli sağlık hizmeti ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Meksika'dan Fransa'ya Cubiti'den Bosna Hersek'e dünyanın dört bir yanından şehir hastanelerine övgüler gelmeye devam ediyor.

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"YÜZDE 5 ŞANSI VAR DENİLEN ANNEMİ TÜRKİYE YAŞATTI"

Sosyal Medya hesabından Türkiye'deki şehir hastanelerini kendi vatandaşlarına anlatan Yazar Emine Şeçeroviç Kaşli, Bosna'da masada kalır denilen annesini Türkiye'ye götürerek tedavi ettirdiğini söyledi.

Kanser olan annesinin Saraybosna'da 1 ay hastanede yattığını ancak teşhis bile konulamadığını belirten Emine Şeçeroviç Kaşli; "Çarşaf ve yastık gibi şeyleri ben evden hastaneye götürüp değiştiriyordum. Annem bitmiş serumla iki saat hemşire bekledi. Koridorda hemşire arıyordum. 45 kilo veren ve ölüm döşeğinde olan anneme bir çok defa anestezi olmadan gastroskopi yapıldı. Kanserin nerede ve türünün ne olduğunu bulamadan anneme yüzde 5 yaşama yansıyla ameliyat tarihi verdiler. Ayni akciğer filmlerini Türkiye'ye gönderdim metastaz var dediler. Ameliyat olacağı gün annemi alıp Türkiye'ye götürdüm. Götürürken bize "Anneniz kaldıramaz masada kalır" demelerine rağmen her şeyi göze alıp Türkiye'ye gittik. Annem şimdi hala yaşıyor ve 4. torununu gördü. Bu Türk doktorlar sayesinde oldu" dedi.

"150 EURO'YA BULAMADIĞIMIZ İLACI TÜRKİYE ÜCRETSİZ DAĞITIYOR"

Türkiye'deki sağlık sistemini kendi vatandaşlarına örnek gösteren Emine Şeçeroviç Kaşli paylaşımında Türk vatandaşlarına seslenerek;" Bizim burada 150 Euro'ya satılan ama eczanelerde bulunamayan ilaçları Türkiye'de devlet evlere kadar bedava gönderiyor. Türkiye'deki dostlarımız ne olur kuyrukta sıra var, bekledik diye ağlamayın. Devletinizin değerini bilin. Sizin o şehir hastaneleriniz bizim insanlara otel gibi geliyor. İnsanlar burada hastalıktan korkmuyor, hastaneye gitmekten korkuyor. Devlet iste bunları düşünmek zorunda olmadığınızda devlettir. Şükredin her gün" diye konuştu.