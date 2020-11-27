Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatan yangın

Tüneli ulaşıma kapatan

Otoyolu Tüneli’nde seyreden TIR’ın motor bölümünde çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:27 ABONE OL
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatan yangın

Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı TIR'ın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan TIR, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA