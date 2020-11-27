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’li vekile büyük tepki

Genel Kurulunda Kürdistan ile 'u aynı cümlede kullanan , Erzurumlu siyasetçilerden büyük tepki aldı. , Özgüneş’e ‘Erzurum tarihte hep Türk kentiydi, ilanihaye öyle olacak. Orada Kürt kardeşlerimizle asla ayrımız gayrımız yok’ dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı ise SABAH’a yaptığı açıklamada yapılan değerlendirmeye dair hiçbir kalıntı olmadığını ifade ederek kınadı. İl Başkanı ise “Bu tip insanların TBMM kürsüsünü kirletiyor olmasını da artık sorgulamak gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:44 Son Güncelleme: 27.11.2020 15:12 ABONE OL
HDP’li vekile büyük tepki

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk Kürdistan vilayetlerinde Erzurum ve Sivas'ta kongre yapmıştır" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bir nadan, bir millet cahili, bir tarih bilmez, dün Meclis Genel Kurulunda dadaşların ayranını kabartacak bir edepsizlik yapıyor. Ve Erzurum için Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresiyle ilgili sözüm ona kayıt düşüyor. Nadanın önde gideni, dünya cahili diyor ki: 'Efendim, Mustafa Kemal, Erzurum'da ve Sivas'ta' diyor. 'Kürdistan vilayetlerinde Erzurum ve Sivas'ta kongre yapmıştır" diyor. Ve bu adam tarih öğretmeni. Yazık ya yazık! Bu kadar mı nadanlık? Bak, Erzurum tarihte hep Türk kentiydi, ilanihaye öyle olacak. Orada Kürt kardeşlerimizle asla ayrımız gayrımız yok. Senin zihnin lekelenmiş, senin zihnin bölücülükle dizayn edilmiş. Seni kınıyorum, seni lanetliyorum, Erzurumlular adına lanetliyorum. Sen bölücüsün." diye konuştu.

"ERZURUM HER ZAMAN DEVLETİNİN YANINDA OLMUŞTUR"

AK Parti Erzurum İl Başkanı ve aynı zamanda tarihçi olan Mehmet Emin Öz'de HDP'li vekilin sözlerine sert tepki gösterdi. Erzurum'un tarih boyunca her zaman devletinin yanında yer aldığını söyleyen Öz; "Erzurum kurulduğu günden beri büyük bir İslam şehridir. Bu güne kadar Erzurum'da herhangi bir şekilde o vekilin talihsiz sözlerinde ki gibi Kürtçülüğü haklı çıkaracak bir olay olmadı. Erzurum'un tarihi bellidir. Ülke ne zaman sıkıntıya girmişse Erzurum hep devletin yanında yer almış. Bu Osmanlı'da da Selçuklu'da da böyleydi. Bölücülüğe yer verilmemiştir. Hele hele Kürtçülük gibi emperyalist bir şeye asla hizmet etmemiştir. Emperyalist ağzıyla konuşan bu vekili tüm Erzurum halkı adına kınıyorum. Umarım bu tür talihsizlikler bir daha yaşanmaz." dedi.


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz

MHP ERZURUM İL BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Bir tepki de MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi. Karataş; "Kimin ne konuştuğuna dikkat etmesi gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet olacağına işaret etti. Karataş, "Mesnetsiz ve bölücü düşüncelerin bizim nazarımızda hiçbir önemi yoktur. Bu tip insanların TBMM kürsüsünü kirletiyor olmasını da artık sorgulamak gerekiyor. Ülkemizi alenen bölmek isteyen bu düşünceler kıyamete kadar nafile kalacaktır, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak bir Türk yurdudur. Bunun aksini düşünenlere gereken her zaman yapılacaktır. Ülkemizin kararlı duruşu karşısında şaşkına dönen terör sevicilerinin bu söylemleri ise karşılıksız kalamaz. Yargının acilen gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bu ifadeleri kullanan şahısların amacını yıllardır biliyoruz ve her an ülkemizin bir karış toprağı için ölmeye hazırız" dedi.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş

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HDP’li vekile büyük tepki
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