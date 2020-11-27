SON DAKİKA HABERİ: ODTÜ'lü araştırma görevlisi Ayşegül Rosa Aksoy engelli vatandaşla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki...

Celal Karadoğan isimli vatandaş, engelli olduğu için hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Hayata umutla tutunan Karadoğan, oğluyla bir resim paylaştı. Daha sonra espri yaptığını düşünen Ayşegül Rona Aksoy isimli kişi skandal bir yorum yazarak "Oğlun yürüyor mu?" diye sordu. Kısa süre içinde herkesin tepkini çeken bu olaya tepkiler gelmeye devam ediyor.