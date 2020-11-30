Son dakika haberi: Kabine sonrası 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı yasakları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanırken kritik Kabine Toplantısında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında da yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Bilindiği gibi hem hafta içi hem de hafta sonu 20 yaş altı kişiler ile 65 yaş üstü vatandaşlar için günün belli saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada bu akşamki Kabine Toplantısı'nda Covid-19 bulaşma hızını azaltacak yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Hali hazırda İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri şu şekilde. Saat 13:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilen gençler diğer saatlerde dışarı çıkamıyor.