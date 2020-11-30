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haberi: Kabine sonrası 20 yaş değişecek mi? ne zaman?

Tüm Türkiye'de artan corona virüs vakaları nedeniyle saatleri hakkında gelişmesi yaşanıyor. Bilim Kurulu tavsiye kararlarını değerlendirecek Bakanlar Kurulu, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hakkında da yeni bir karar alabilir. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 yaş altı kişiler gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Yeni sokağa çıkma saatleri kaç olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Kabine sonrası 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı yasakları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanırken kritik Kabine Toplantısında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında da yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Bilindiği gibi hem hafta içi hem de hafta sonu 20 yaş altı kişiler ile 65 yaş üstü vatandaşlar için günün belli saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada bu akşamki Kabine Toplantısı'nda Covid-19 bulaşma hızını azaltacak yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Hali hazırda İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri şu şekilde. Saat 13:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilen gençler diğer saatlerde dışarı çıkamıyor.

Gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.

Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine hes kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.

Şehirler arası yasağı hakkında son durum...

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Son dakika haberi: Kabine sonrası 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman?
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