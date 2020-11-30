Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da seyahat yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre şehirler arası seyahat yasağı düşünülüyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine, yeni kısıtlamaları da gündemine alacak. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilmesi gibi tedbirlerin yanı sıra seyahat yasağı da gündemde. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kocaeli gibi vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde şehirler arası seyahat yasağı düşünülüyor.

SON DAKİKA HABERİ: EN KRİTİK İKİNCİ YASAK ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLABİLİR? İSTANBUL'DA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi bazı şehirlerde hafta içi sokağa çıkma yasağı getirilmesinin yanı sıra şehirler arası seyahat yasağı da gündemde. Koronavirüs vaka artış oranının yüksek olduğu yerlerde seyahat kısıtlaması gelebilir.