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haberi: Ankara ve İstanbul'da olacak mı? gelecek mi?

Giderek artan corona virüs vakaları sonrasında gelişmeleri yaşanıyor. gelecek mi? Bu akşam yapılacak kabine toplantısı sonrasında corona virüs tedbilerinin daha da artırılması bekleniyor. ile İstanbul'a giriş çıkışlar kapatılacak mı? Sabah Gazetesi'ninden Eda Işık'ın haberine göre vaka sayısının çok yüksek olduğu şehirlerde seyahat yasağı düşünülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine toplantısında dile getirecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da seyahat yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre şehirler arası seyahat yasağı düşünülüyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine, yeni kısıtlamaları da gündemine alacak. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilmesi gibi tedbirlerin yanı sıra seyahat yasağı da gündemde. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kocaeli gibi vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde şehirler arası seyahat yasağı düşünülüyor.

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Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi bazı şehirlerde hafta içi sokağa çıkma yasağı getirilmesinin yanı sıra şehirler arası seyahat yasağı da gündemde. Koronavirüs vaka artış oranının yüksek olduğu yerlerde seyahat kısıtlaması gelebilir.

Vaka sayıları birlikte vefatların da yüksek olduğu İzmir, İstanbul, Çanakkale, Aydın, Artvin, Adana, Edirne, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Osmaniye, Bursa, Ankara gibi şehirlerde seyahat yasağı getirilebilir. Öte yandan 65 yaş üstü kişiler ile 20 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidilebilir.

ÇARŞI VE PAZARLARDA KISITLAMA GELEBİLİR

Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine HES kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.

65 YAŞ VE 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.

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Son dakika haberi: Ankara ve İstanbul'da seyahat yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?
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