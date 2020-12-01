Son dakika: İstanbul'da şok operasyon! Çok sayıda gizli kamera ele geçirildi...

Bahçelievler'de ülkeye kaçak yollarla soktukları kamera ve ses kaydedicileri üçlü priz, oda spreyi, harici şarj aleti gibi aletlerin içerisine gizleyip satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de bir iş yerinde ülkeye kaçak yollarla sokulmuş gizli kamera ve ses kaydedicilerin satışının yapıldığı bilgisini aldı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerinde kamera ve ses kaydedicilerin modem, oda spreyi, üçlü priz, harici şarj aleti gibi çeşitli alet ve cihazların içerisine gizleyip izleme-dinleme yapmak isteyenlere satıldığı belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri kimi çeşitli aletlerin içerisine gizlenmiş çok sayıda gizli kamera ve ses kaydediciyi ele geçirdi. İş yeri sahibi Salih Y.'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasa dışı yollardan ülkeye ürün ve eşya sokmaktan adli işlem yapıldı.