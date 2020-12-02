SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay! Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak?

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| saatleri ile ilgili genelgesinde flaş detay! yasak hangi gün başlayacak?

ve hafta içi uygulaması ile ilgili haberi geldi. Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri kesinleşti! Kabine toplantısında alınan kararların ardından 83 milyon, sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasaktan kimlerin muaf olduğunu ve ‘hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl uygulanacak ve kimler muaf olacak?

Giriş Tarihi: 2.12.2020 12:16 Son Güncelleme: 2.12.2020 12:16 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

haberine göre, koronavirüs vaka sayısı artış hızını azaltmak ve sağlık sistemini korumak için alınan yeni tedbirler açıklandı. Kabine toplantısının ardından kısıtlamaları açıklayan Başkan Erdoğan'ın hemen ardından Bakanlığı corona virüs genelgesi yayımlandı. saatleri ve sokağa çıkma yasağının başlayacağı gün, detaylı olarak genelgede belirtildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak ve yasaktan kimler muaf olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler, marketler açık mı sorusunun yanıtı ve yasak saatleri…

SON DAKİKA: HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE YASAKLARDAN MUAF KİŞİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yasaklardan muaf olan kişiler açıklandı.

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki
din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar

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Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,

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SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay! Hafta sonu yasak hangi gün başlayacak?
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