Son Dakika Haberi: Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!

Son dakika haberine göre, koronavirüs vaka sayısı artış hızını azaltmak ve sağlık sistemini korumak için alınan yeni tedbirler açıklandı. Kabine toplantısının ardından kısıtlamaları açıklayan Başkan Erdoğan'ın hemen ardından İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesi yayımlandı. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve sokağa çıkma yasağının başlayacağı gün, detaylı olarak genelgede belirtildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak ve yasaktan kimler muaf olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler, marketler açık mı sorusunun yanıtı ve yasak saatleri…

SON DAKİKA: HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE YASAKLARDAN MUAF KİŞİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yasaklardan muaf olan kişiler açıklandı.