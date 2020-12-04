Son dakika haberi: Canlı yayında corona virüsün bilinmeyen etkilerini açıkladı! Tedavi sonrası kalıcı hasarlar bırakıyor...

Tüm dünya corona virüs aşı çalışmalarına odaklandı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, antikor oluşumu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Covid-19'a atlatanlarda tat ve koku kaybı ne zaman normale döner? Bazı kişilerin corona virüs ilaçlarının kalp durmasına neden olduğunu savunması hakkında da konuşan uzman isim böyle bir şeyin mümkün olmadığını hastalığın akciğerlerde pıhtı oluşturduğunu ifade etti.
İşte uzman ismin yaptığı kritik açıklamalar...
"Çok genç hastaların da hayatını kaybettiğini gördük, bu ölümlerin nedeni kimi kesimlerce ilaca bağlansa da böyle bir şey söz konusu değil. Bu ölümlerin nedeni Covid-19'a bağlı damarın içyüzündeki hasarlanmaya bağlı pıhtı oluşumu. Burada fonskiyonlar bozulunca ölümlerle sonuçlanıyor.
Hastalarda en çok görülen geçmeyen şikayetlerin başında eforla yapılan hareketler sonucundaki nefes darlığı. Bu da akciğerin uzun vadede etkilenmesiyle ilgili bir durum."
KORONAVİRÜS GEÇİRENLERDE EN ÇARPICI BULGU AKCİĞERLERDE PIHTI OLUŞMASI!
"Hastalığın seyrinde görülen damar problemleri, kalp sıkıntıları ilaçlarla ilgili değil hastalığın kendisiyle ilgili bir durum."
VİRÜSÜN BİLİNMEYEN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Hastalığı ağır geçiren kişilerde akciğer problemleri ve nefes darlığı yaşanıyor. Tiroit fonksiyon bozuklukları, iştahsızlık gibi sorunların hafif seyirli vakalarda görüldüğünü biliyoruz. Tüm koronavirüs hastalarında kalıcı hasarlar söz konusu olabilir, bu nedenle ilaçların kullanılması gerekiyor.
TAD VE KOKU KAYBI NE ZAMAN NORMALE DÖNER?
Koku alamama, tat alamama problemi net bir şekilde en belirgin corona virüs belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüsü atlatan hastaların çoğu bir en geç iki ay içinde koku alma ve tat alma duyularının geri geldiğini ifade etti. Bu metin sabah editörleri tarafından hazırlanmıştır. Uzun vadede kalıcı bir hasar oluşmuyor, ikinci aya gelindiğinde hastaların bu şikayetlerinin düzeldiğini görüyoruz.
ANTİKORLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR?
"Koruyucu antikorlar hastalığın 14. gününden itibaren ortaya çıkıyor. Beşinci günden sonra hastanın AKUT geçirip geçirmediğine bakılıyor. İkinci haftadan sonra esas kalıcı olan G antikorlar ortaya çıkıyor. Bu arada hastalığı hafif geçirenlerde çoğunlukla antikor oluşmuyor, genelde hastalığı ağır geçirenlerde antikor oluşuyor."