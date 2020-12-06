Son dakika hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don tehlikesine dikkat! Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

Son dakika haberler… Hava durumu raporuna göre; yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen tahminlere göre; Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur beklentisi olduğu ifade edilirken öte yandan yağışların yurdun birçok kesiminde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

YURDUN O KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak yayımladığı hava durumu tahminlerinde ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli kıyıları gibi birçok ilimizin bugün yağışlı olacağı ifade edildi. Öte yandan doğu kesimlerde kar yağışı ile beraber buzlanma ve don tehlikesine karşın vatandaşlar uyarıldı…