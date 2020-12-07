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sonuçları AÇIKLANDI! ile 6 Aralık - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severler tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri merak ve heyecanla beklenen MPİ sonuçları, bugün (6 Aralık 2020 Pazar) (MPİ) ve ortaklığında belli oluyor. Bugün 17 Milyon TL’yi aşan için aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişe dahil olan ve şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen şans oyunu severler yoğun şekilde 6 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. Bu başlık altında 6 Aralık MPİ ile MPİ sorgulama motoruna erişerek biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.12.2020 09:48 Son Güncelleme: 7.12.2020 09:49 ABONE OL
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 6 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yıllardır şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıttığı ve Sisal Şans ortaklığı sonrası tamamen yenilenerek her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (6 Aralık 2020 Pazar) yapılan Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle açıklanıyor. Milli Piyango bayilerinden kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler 17 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanmak amacıyla günün şanslı numaralarını merak ederek 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango İdaresi sorgulama motoru ile ilgili detayları buradan bularak şanslı numaralarla sorgulama yapabilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle yapılan MP TV canlı çekilişiyle 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Aralık Süper Loto sonuçları: 39 - 31 - 19 - 26 - 32 - 27


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 6 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!
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