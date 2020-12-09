Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere milyonlarca TL büyük ikramiye dağıtan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (8 Aralık 2020 Salı) canlı çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak bugünkü Süper Loto canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak ve adına şanslı numaraları merak ederek 8 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında 8 Aralık Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranını bularak kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapabilirsiniz…
Milli Piyango Online - MP TV canlı çekiliş ile 8 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.