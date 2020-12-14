Son dakika haberi: Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı! İşte Türkiye geneli haftalık hava tahmin raporunu

Pazartesi günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLARA DİKKAT!

Salı ve Çarşamba günleri, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR...

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

15.12.2020 - 21.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA ÜLKEMİZDE HAVA DURUMU

15.12.2020: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

16.12.2020: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Karaman, Aksaray, Ezincan ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

17.12.2020: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Erzincan, Tunceli, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor.

18.12.2020: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

19.12.2020: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

20.12.2020: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

21.12.2020: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İÇİN TAHMİN EDİLEN HAVA DURUMU:

Ankara'da; Pazartesi ve Salı günleri çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Çarşamba gününden itibaren ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük Salı günü 5-6 derece, Çarşamba gününden itibaren 1-3 derece, en yüksek 10-12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da; Hafta sonuna kadar parçalı yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu geçecek. Yağışların; Salı günü Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük 8-10 derece, en yüksek 12-14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de; Pazartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu, Salı gününden itibaren parçalı yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük Salı ve Çarşamba 10-12 derece, Perşembe gününden itibaren 6-8 derece, en yüksek 15-17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.