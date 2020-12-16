Son dakika: Mardin'de dehşet anları! 1'i uzman çavuş 2 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Mersin'de görevli olan ve izne gelen uzman çavuş M.A. ile akrabası M.A., kavgada vurularak, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışan ve silah kullananların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.