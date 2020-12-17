Son dakika haber: Samsun'da, acildeki doktora bıçaklı saldırı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bafra Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi. Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi kamerada | Video





Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



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