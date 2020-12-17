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koronadan öldü

Eski Gümrük ve Rizeli siyasetçi , Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

SABAH
Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:01 ABONE OL
Tuncay Mataracı koronadan öldü

42. Hükümet'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Rizeli siyasetçi ve Çaykur Rizespor Kulubü eski başkanlarından Tuncay Mataracı (85), hayatını kaybetti. Mataracı, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu. Tuncay Mataracı İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede saat 22.00'da vafat etti.

42. HÜKÜMETTE GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI OLDU

Mataracı, 1977 genel seçimleri'nde Rize Adalet Partisi (AP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Ecevit başkanlığında kurulan 42. Hükümet'te Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

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Tuncay Mataracı koronadan öldü
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