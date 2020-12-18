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Dün akşamın sonuçları AÇIKLANDI! ile 17 Aralık çekiliş sonuçları - sayfası

üzerinden haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri ve ortaklığında MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belli olan MPİ sonuçları 17 Aralık 2020 Perşembe günü için açıklandı. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran ve bugünkü şanslı numaraları doğru tahminle 20 Milyon TL’yi aşan sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek için 17 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. ile sayfası detaylarına buradan erişerek şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 07:14 Son Güncelleme: 18.12.2020 07:14 ABONE OL
Dün akşamın Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 17 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde tamamen yenilenen ve şans oyunu severlerce kazandıran numaraları her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri merakla beklenen MPİ Süper Loto sonuçları 17 Aralık 2020 Perşembe günü MP TV canlı çekiliş ile açıklandı. Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler 20 Milyon Türk Lirası gibi çılgın bir tutara ulaşan büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek amacıyla şanslı numaraları merak ederek 17 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 17 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama detaylarına bu başlık altında erişebilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 17 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Aralık Süper Loto sonuçları: 5 - 3 - 58 - 38 - 41 - 31


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dün akşamın Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 17 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası
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