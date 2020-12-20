Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!

BELLİ OLDU! ile - sayfası BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi düzenlenerek MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ 20 Aralık 2020 Pazar günü canlı çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan ve kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 20 Aralık MPİ ? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. - sayfası detaylarına buradan ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 20:08 Son Güncelleme: 20.12.2020 20:08 ABONE OL
Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!

Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınında haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri şanslı numaraları belli olan MPİ Şans Topu sonuçları 20 Aralık 2020 Pazar günkü canlı çekilişle şans oyunu severler için açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla yenilenen oyunun MP TV üzerinden yapılan canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek 20 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ sorgulama sayfası detaylarına buradan erişebilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 ARALIK)

20 Aralık MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve Milli Piyango İdaresi sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları: 8 - 30 - 18 - 9 - 32 + 9


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA