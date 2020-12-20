Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!

Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınında haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri şanslı numaraları belli olan MPİ Şans Topu sonuçları 20 Aralık 2020 Pazar günkü canlı çekilişle şans oyunu severler için açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla yenilenen oyunun MP TV üzerinden yapılan canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek 20 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ sorgulama sayfası detaylarına buradan erişebilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 ARALIK)

20 Aralık MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve Milli Piyango İdaresi sorgulama sayfası detayları şöyle;