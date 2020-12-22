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MPİ açıklanıyor. Haftalık düzende (MPİ) ve işbirliğinde, bünyesindeki MP TV canlı yayında şanslı numaraları belli olan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (22 Aralık 2020 Salı) açıklandı. Bugünkü çekiliş için Milli Piyango Online’dan kupon dolduran ve 22 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek, 22 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 22 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları son dakika olarak duyurulduğunda burada bulabilir ve şanslı numaralarla sayfasıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 21:36 Son Güncelleme: 22.12.2020 21:37 ABONE OL
Süper Loto sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla yenilenen ve her hafta şans oyunu severler tarafından şanslı numaraları merakla beklenen Süper Loto sonuçları son dakika olarak açıklandı. 22 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları bugün Milli Piyango Online - MP TV canlı yayınında açıklanırken 22 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran Şans oyunu severler 22 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 22 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları son dakika olarak duyurulduğunda kazandıran numaralarla MPİ sorgulama sayfası aracılığıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANIYOR! (22 ARALIK)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişle, 22 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları son dakika şanslı numaralar detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Aralık Süper Loto sonuçları: 7 - 37 - 2 - 20 - 29 - 41


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

  • Süper Loto çekiliş sonuçları Salı, Perşembe, Pazar günleri MP TV canlı yayınıyla gerçekleşiyor.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama BURADA!
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