Avcılar'da taşla camını kırdığı bankayı soymaya çalıştı

Olay, 04.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, bankanın önüne gelen bir kişi, taşla bankanın camına vurmaya başladı. Bir süre uğraşan kişi camı kırarak bankaya girdi. Bankanın içinde dolaşmaya başlayan kimliği belirsiz kişi alarmın çalmaya başlamasıyla olay yerinden kaçtı. Alarma üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatan polis, bankada inceleme yaptı.





Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankayı camını kırarak soymaya çalışan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.