Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat kaçta toplanacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat kaçta toplanacak? Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan Ocak ayında yapılacak zam miktarı için araştırma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sene 15,03 oranında zamlanan ücretin bu sene alacağı zam oldukça merak edilirken gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Peki, 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı ne zaman? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirileceği bilinirken bu yılki zam için adeta ülke genelinde nefesler tutuldu…