Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat kaçta toplanacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat kaçta toplanacak? Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışan Ocak ayında yapılacak zam miktarı için araştırma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sene 15,03 oranında zamlanan ücretin bu sene alacağı zam oldukça merak edilirken gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Peki, 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı ne zaman? İşte tüm detaylar…
Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirileceği bilinirken bu yılki zam için adeta ülke genelinde nefesler tutuldu…
3 AYRI GRUPTA HESAPLAMA YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde edinilen bilgiye göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken bu hesaplamaları işçi, iş veren ve hükumet olmak üzere tüm gruplarla paylaşacağı belirtildi. Tespit toplantısında TÜİK verileri sağlandıktan sonraki süreç şöyle işleyecek;
3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte gerçekleşecek bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatları
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödenekleri
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel Sağlık Sigortası primi
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...