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nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere veriliyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle son günlerin en sık araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatler il dışına çıkma isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi almak zorunda olduğu biliniyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor. Peki ? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?

Giriş Tarihi: 22.12.2020 18:00 Son Güncelleme: 22.12.2020 18:00 ABONE OL
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere veriliyor?

Ülkemizde sokağa çıkma yasağının uygulamaya koyulmasıyla birlikte Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt aranıyor. Kısıtlama günlerinde ve saatlerinde şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için başvurusunu bir an önce yapmak istiyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi son günlerde vatandaşların gündeminden düşmüyor. Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere veriliyor?
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