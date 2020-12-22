Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere veriliyor?

Ülkemizde sokağa çıkma yasağının uygulamaya koyulmasıyla birlikte Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt aranıyor. Kısıtlama günlerinde ve saatlerinde şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için başvurusunu bir an önce yapmak istiyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?
Seyahat izin belgesi son günlerde vatandaşların gündeminden düşmüyor. Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.