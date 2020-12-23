Uğur Şahin'in ismi bir sokağa verilecek

Hemşerileri Uğur Şahin'ne başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan İskenderunlu hemşerimiz Prof. Dr. Uğur Şahin'i bir kez daha tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Sayın Şahin'i doğmuş olduğu İskenderun'umuza bekliyoruz, davet ediyoruz. Kendisi ile gurur duyduk. Tüm Dünya ya umarım bu aşı şifa olur. Bu virüsten tüm Dünya kurtulur. İnşallah bu süreç geçecek. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallemizin 71.sokağına Ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz" dedi.