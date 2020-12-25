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haberi | Öldüresiye dövüldü, saçları çöpe atıldı: Sokak ortasında genç kıza saldırdılar

haberi: 'ta Suriyeli uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saçları kopartılan genç kıza kameralara anbean yansıdı. Genç kızdan koparılıp yere atılan saçların, başka bir kadın tarafından toplanıp çöpe atılması da görüntülerde yer aldı.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:01 Son Güncelleme: 25.12.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika haberi | Öldüresiye dövüldü, saçları çöpe atıldı: Sokak ortasında genç kıza saldırdılar

Son dakika haberi: Belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü.

Genç kız da üzerine düştü. Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu. 3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.

Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.

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Son dakika haberi | Öldüresiye dövüldü, saçları çöpe atıldı: Sokak ortasında genç kıza saldırdılar
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