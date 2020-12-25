Son dakika haberi | Öldüresiye dövüldü, saçları çöpe atıldı: Sokak ortasında genç kıza saldırdılar

Genç kız da üzerine düştü. Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu. 3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.