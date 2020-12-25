Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video

Muş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Muş Belediye binası önünde 25 Aralık günü saat 08.55'te meydana gelen kavgada, Suriye uyruklu genç bir kadın, kendisi gibi Suriye uyruklu olan biri kadın üç genç kızla karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından kadın, tek olan kadının üzerine yürüdü ve biranda saldırdı. Saldıran kadın dengesini kaybedince yere saldırdığı kadında üzerine düştü. Dengesini kaybederek yere düşen kadının yanındaki kızlardan biri, kadının saçından tutarak ayağa kaldırdı. Kadınların saldırısına uğrayan genç kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Kucağında bebek bulunan bir kız olayın az gerisinde kavgayı seyrederken, diğer iki kız ve kadın tek olan genç kadına saldırılarını sürdürdü. Vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavga da, 3 kadın tarafından öldüresiye dövülen genç kadının kopartılan yumak yumak saçları, yere atıldı.



Vatandaşlarında araya girmesiyle güçlükle ayırılan kadınlar, daha sonrasında bir birlerine sözlü hakaretlerde bulunarak, alandan ayrıldılar. Bu sırada yere atılan genç kadının saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından çöp konteynırına atıldı.