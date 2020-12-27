Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama BURADA!

sonuçları açıklandı mı? ile - BURADA!

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü (MPİ) ile işbirliğinde yapılan MP TV ile şanslı numaraları belli olan MPİ sonuçları bugün (27 Aralık Pazar) açıklanıyor. üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı yayın çekilişine dahil olan şans oyunu severler 22 Milyon TL’yi aşan kazanmak umuduyla 27 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile ve sayfasına buradan erişerek biletinizle büyük ikramiye kontrolü yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:07 Son Güncelleme: 27.12.2020 20:07 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama BURADA!

Süper Loto sonuçları, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın ve eş zamanlı olarak Youtube'dan son dakika olarak şans oyunu severlere duyuruluyor. 22 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MPİ İstanbul Stüdyolarında yapılan MP TV canlı çekilişle 27 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları bugün, şans oyunu severlere saat 21.30 itibariyle duyurulacak. Bu bilgilerle birlikte kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek için heyecanla çekiliş saatini bekliyor. Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama ekranı şanslı numaralar belli olduğunda burada olacak…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın bağlantısı ve MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SABAH'TA OLACAK

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 27 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA