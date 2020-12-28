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sonuçları açıklandı mı? 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları burada!

sonuçları, şans oyunu severler tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri merakla bekleniyor. İdaresi (MPİ) ile işbirliğiyle Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 91 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek amacıyla ile ilgili 28 Aralık MPİ açıklandı mı? şeklindeki soruya cevap arıyor. 28 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları detaylarını burada bularak biletinizle sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 20:51 Son Güncelleme: 28.12.2020 20:51 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) VE Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenerek çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan ve şans oyunu severlerce şanslı numaraları merak edilen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) belli oluyor. Milli Piyango Online bünyesinde bulunan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenecek olan oyuna kupon doldurarak dahil olan ve 91 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 28 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 ARALIK)

28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları detayları ve MP TV canlı çekiliş bağlantısına bu başlık altından erişebilirsiniz. Detaylar şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SABAH'TA OLACAK

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