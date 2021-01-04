Son dakika: Pınar Gültekin davasında ortalık karıştı! Mahkeme ertelendi...

"ADİL YARGILAMAYA HALEL GELMİŞTİR"

Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Ölüm tarihi tespit edilemiyor. Sebep ise boğma ve diri diri yakılma diyorlar. Çapraz sorguda kendisine soru sorduk, planladın mı, tasarladın mı, öldürmek istedin mi, hepsine hayır diyor. Peki kardeşim neden öldürdün diyoruz? Bıçaklamaya çalıştı ondan öldürdüm diyor. Ama tespit edilen bıçak kesiği değil. Neden yargılanan Pınar Gültekin gibi davranılıyor.

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Neden maktulenin saygınlığını ortadan kaldırılacak isteklerde bulunuyor. Bugün tanığın ifadesi yönlendiriliyor. Tanığın yönlendirme sonrası ifadeleri değişiyor. Geldiğimiz noktada mahkemenin adil yargılamasına halel gelmiştir. Buradan adil yargılama çıkmaz. Biz de reddi hakim istedik." dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

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