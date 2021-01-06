Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanyor! 6 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Milli Piyango Online canlı yayını ile tamamlanacak çekiliş sonrası, çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları için merak konusu oluyor. Peki, 6 Ocak Çarşamba akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 94 milyon TL'nin üzerindeki büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 Ocak 2021 Çarşamba)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;