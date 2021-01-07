Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

sonuçları açıklandı mı? ile sonuçları - burada!

sonuçları, her Salı, Perşembe ve Pazar günleri bünyesindeki ve Youtube canlı yayınıyla Şans oyunu severler için açıklanıyor. (MPİ) ve işbirliğiyle bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve 26 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 7 Ocak sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ile sonuçları ve sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 19:48 Son Güncelleme: 7.1.2021 19:48 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilenen ve haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ve Youtube canlı yayınlarıyla kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün belirlenecek. MP TV canlı çekilişine dahil olmak amacıyla kupon dolduran ve 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler, kazandıran numaraları merak ederek 7 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları ile MPİ sorgulama ekranı detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 OCAK)

Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA