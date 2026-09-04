ABB konser soruşturmasında çember genişliyor! 36 şirketin ihale dosyaları istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinin 36 şirketle gerçekleştirdiği iş ve ihale ilişkilerinin ayrıntılı biçimde incelenmesine karar verildi. Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu imzasıyla ABB'ye gönderilen resmi adli müzekkerede, listede bulunan 36 şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı iştiraklerle gerçekleştirdiği tüm ihale ilişkilerinin tespit edilmesi talep edildi. Başsavcılık, şirketlerin katıldığı ihalelerle ilgili bilgilerin yanı sıra; İhaleleri kazanan firmaların, ihale numaralarının, ihalelere ilişkin diğer bilgi ve belgelerin kapsamlı şekilde hazırlanmasını istedi. Hazırlanacak belgelerin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline elden teslim edilmesi talimatı verildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI KONSERLERİ AŞTI: ABB'NİN ŞİRKET AĞI MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın 36 şirketin ABB ve iştirakleriyle geçmişte gerçekleştirdiği tüm ihale ilişkilerini istemesi, soruşturmanın belirli konser organizasyonlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Yeni incelemeyle birlikte söz konusu şirketlerin belediyeyle geçmiş dönemde kurduğu ticari ilişkilerin daha geniş bir çerçevede ele alınması bekleniyor. İhale süreçleri, sözleşmeler ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin bilgilerin birlikte değerlendirilmesiyle, belediye ile şirketler arasındaki iş ilişkilerinin kapsamının ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Bu gelişme, soruşturmanın ABB bünyesindeki yalnızca tekil organizasyon harcamalarına değil, şirketler ve ihale ilişkileri üzerinden daha geniş bir ticari yapıya yöneldiği şeklinde değerlendiriliyor.

LİSTEDE SADECE KONSER ŞİRKETLERİ YOK: PEYZAJDAN ENERJİYE 36 FİRMA

İnceleme kapsamına alınan 36 şirketin faaliyet alanlarının çeşitliliği de dikkat çekti. Listede konser ve etkinlik organizasyonlarının yanı sıra sahne, ses ve ışık sistemleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte şirketlerin faaliyet alanlarının organizasyon sektörüyle sınırlı olmadığı; peyzaj, inşaat, mühendislik, geri dönüşüm, altyapı ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da listede yer aldığı aktarıldı. Şirketlerden bazılarının tasfiye halinde olması da dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. ABB'nin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek tutarlı konser ve etkinlik harcamaları nedeniyle kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından, bu şirketlerin belediyeyle geçmişte gerçekleştirdiği ihale ve sözleşme ilişkilerinin tamamının incelenmesi soruşturmanın kapsamı açısından önemli bir aşama olarak öne çıktı.

KONSER HARCAMALARI SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

ABB'deki konser harcamalarıyla ilgili tartışmalar özellikle Ebru Gündeş ve Tan Taşçı konserleri üzerinden kamuoyunun gündemine taşınmıştı. 29 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ebru Gündeş konserinin maliyeti uzun süre tartışma konusu olmuştu. Mansur Yavaş, kamuoyunda dile getirilen 69 milyon TL'lik maliyet iddiasının gerçeği yansıtmadığını, toplam maliyetin 44 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Yavaş açıklamasında, sanatçı ve ekibine KDV dahil 4 milyon 750 bin TL ödeme yapıldığını belirtmiş, kalan tutarın ise sahne, ses, ışık ve teknik ekip giderlerinden oluştuğunu savunmuştu. Ancak soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ve müfettiş raporlarında, organizasyon giderlerinin piyasa rayicinin üzerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin yer alması, konser harcamaları üzerindeki tartışmayı daha da büyüttü.

TAN TAŞÇI KONSERİNDE 41,9 MİLYON TL'LİK ÖDEME VE 7,3 MİLYON TL'LİK PİYASA DEĞERİ İDDİASI

Dosyada dikkat çeken maliyet tartışmalarından biri ise 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Tan Taşçı konserine ilişkin oldu. İddiaya göre ABB yönetimi, organizatör firmaya konser için KDV hariç 41 milyon 950 bin TL ödeme yaptı. Soruşturma dosyasındaki bilirkişi değerlendirmesinde ise konserin sahne, ses ve organizasyon dahil piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 332 bin TL seviyesinde olabileceği belirtildi. Bu iki rakam arasındaki farkın yaklaşık 35 milyon TL olması, soruşturmanın önemli inceleme başlıklarından biri haline geldi. Dosyada ayrıca Tan Taşçı'nın 12 Haziran 2022 tarihinde iptal edilen konseri de yer aldı. İddiaya göre bu konser nedeniyle organizatör firmaya 3 milyon 854 bin 900 TL ödeme yapıldı ve söz konusu bedelin geri alınmadığı yönünde tespitler dosyaya yansıdı. Bu durum, belediyenin harcama ve denetim mekanizmalarına ilişkin yeni soru işaretlerinin gündeme gelmesine neden oldu.

"HER KURUŞUN HESABINI VERİYORUZ" SÖZLERİ YENİDEN TARTIŞMANIN ODAĞINDA

Mansur Yavaş yönetiminin konser harcamalarına yönelik daha önce yaptığı "her kuruşun hesabını veriyoruz" yönündeki açıklamalar da soruşturmadaki yeni gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Belediye bütçesinden yapılan milyonlarca liralık ödemeler ile soruşturma dosyasındaki bilirkişi değerlendirmelerinde belirtilen piyasa maliyetleri arasında bulunduğu ileri sürülen farklar, ABB'nin harcama politikalarına yönelik tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle organizasyonların maliyetleri, yapılan ödemeler ve bu hizmetlerin piyasa değerlerine ilişkin raporlara yansıyan değerlendirmeler soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

İHALELER, SÖZLEŞMELER VE KAZANAN FİRMALAR ARAŞTIRILACAK

Başsavcılığın son talebiyle birlikte soruşturmanın yeni aşamasında, 36 şirketin ABB ve bağlı iştiraklerle kurduğu geçmişe dönük tüm ihale ilişkilerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Şirketlerin hangi ihalelere katıldığı, hangi ihalelerin hangi firmalar tarafından kazanıldığı, ihale numaraları ve ilgili diğer belgelerin incelenmesi isteniyor. Böylece soruşturmanın, kamuoyunda tartışma yaratan konser organizasyonlarının maliyetlerinin ötesine geçerek, bu organizasyonlarda adı geçen şirketlerin ABB ile geçmişteki ticari ilişkilerinin de incelenmesini kapsayacak şekilde genişlediği görülüyor.

MİLYONLUK ORGANİZASYONLARIN ARKASINDA NASIL BİR TİCARİ AĞ VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 36 şirketin tüm ihale ve iş ilişkilerine ilişkin bilgi ve belgeleri istemesi, ABB'deki konser harcamalarıyla başlayan soruşturmada yeni bir inceleme alanı oluşturdu. Bir tarafta Ebru Gündeş ve Tan Taşçı konserleri üzerinden gündeme gelen yüksek tutarlı ödemeler ve bunlara ilişkin piyasa maliyeti değerlendirmeleri bulunurken, diğer tarafta söz konusu şirketlerin ABB ve iştirakleriyle geçmişten bugüne gerçekleştirdiği ihale ve ticari ilişkilerinin tamamının incelenmesi süreci yer alıyor. Bu nedenle soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yalnızca konser organizasyonlarının maliyetlerinin değil, 36 şirketin ABB ile kurduğu ihale ve iş ilişkilerinin bütünüyle nasıl şekillendiğinin de mercek altına alınması bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör