Denizli’de cani baba dehşet saçtı: Oğlu ve gelinine tüfekle ateş açtı! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Buldan'a bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen baba Mehmet Uysal (93), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadığı oğlu İsmail Uysal (65) ile gelini Sultan Uysal'a tüfekle ateş açtı. Silahlı kavgada ağır yaralanan İsmail Uysal kanlar içinde yere yığılırken, eşi Sultan Uysal ise yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başardı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

'YAKLAŞMAYIN'

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elindeki silahı bırakmayan Mehmet Uysal'ın ikna edilmesinin ardından yaralıya yaklaşabilen sağlık ekipleri, İsmail Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. "Oğlumu vurdum, yaklaşmayın" diye tehditler savuran zanlı baba da jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçmayı başaran yaralı gelin Sultan Uysal, sevk edildiği hastanede ameliyata alınırken, hayatını kaybeden kocasının cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör