Denizli’de feci kaza: 2 arkadaş hayatını kaybetti!

Kazada sürücü Adem Sönmez ile arkadaşı Adem Derer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan cenazeleri çıkarma çalışmaları ve güvenlik güçlerinin incelemeleri sırasında Çameli-Acıpayam karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Sönmez ve Derer'in cenazelerinin yapılacak otopsi sonucu Sarıkavak Mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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