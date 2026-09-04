Diyarbakır ve Mardin’deki o yangında 15 kişi yaşamını yitirmişti: Savcı, olay yerinde yeniden keşif yaptı!

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ise yaralandığı yangın felaketinde adli süreç yeni bir boyut kazandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmada, felaketin üzerinden geçen yaklaşık iki yıllık aranın ardından sahada incelemeler yeniden baştan başlatıldı.

OLAY YERİ SİL BAŞTAN İNCELENİYOR

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, facianın yaşandığı bölgeye giderek geniş kapsamlı bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin de eşlik ettiği saha çalışmasında yangının ilk çıkış noktası ve yayılım güzergâhları yeniden tarandı. Bölgede delil niteliği taşıyabilecek unsurlar için teknik görüntüleme ve tespit işlemleri yapıldı. Yangının çıkış nedenine dair yanıtsız kalan noktaları netleştirmek amacıyla arazi üzerinde ayrıntılı incelemeler yürütüldü.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Saha taramasıyla eş zamanlı olarak felaket günü arazide bulunan köylüler ile yangına sonradan müdahale eden kişilerin bilgisine başvuruldu. Savcılık, görgü tanıklarının beyanlarını olay yerinde birebir doğrulatırken, yangının çıkış kaynağına ve müdahale sürecine ilişkin tüm şüpheleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

JANDARMA ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRDİ

Soruşturma kapsamında jandarma bünyesinde alanında uzman personelden oluşan özel bir ekip de görevlendirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekibin hazırlayacağı raporlar ile bölgede yapılan yeni incelemelerin, soruşturmanın bundan sonraki seyrinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Yangında 5 bin dönümün üzerinde ekili alanın zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ile alınan ifadeler savcılık tarafından değerlendirilecek. Dosyanın bundan sonraki aşamasında yeni deliller ve hazırlanan raporlar mercek altına alınacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından yangının çıkışına ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör