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Giriş Tarihi: 4.09.2026 21:49

Siirt’te korkutan yangın!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, alevler kontrol altına alındı.

İHA Yaşam
Siirt’te korkutan yangın!
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Edinilen bilgilere göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce karşı dairede bulunan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

#SİİRT #KURTALAN

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Siirt’te korkutan yangın!
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