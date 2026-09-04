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Giriş Tarihi: 4.09.2026 14:54

Kanala düşen küçük kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine, kanala düşen 1,5 yaşındaki küçük kız çocuğu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kanala düşen küçük kız hayatını kaybetti
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kösecik kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Zehra Yel, evlerinin yakınında bulunan kanalın çevresinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle su kanalına düştü. Küçük çocuğun kanala düştüğünü fark eden yakınları hemen müdahale ederek Zehra'yı sudan çıkardı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kanaldan çıkarılan küçük Zehra'ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zehra Yel, burada tedavi altına alındı. Hastanede sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sürdürülen 1,5 yaşındaki Zehra Yel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

#HALİLİYE #ŞANLIURFA

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Kanala düşen küçük kız hayatını kaybetti
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