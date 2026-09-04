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Giriş Tarihi: 4.09.2026 15:16

Gaziantep’te maskeli gasp: İki kadının bileziklerini silah zoruyla aldılar

Gaziantep’te sabah saatlerinde müstakil bir eve giren yüzleri maskeli iki şüpheli, 85 yaşındaki kadın ile gelinini silahla tehdit ederek kollarındaki altın bilezikleri gasbetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te maskeli gasp: İki kadının bileziklerini silah zoruyla aldılar
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Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi, 85 yaşındaki N.S. ile gelini L.S'nin bulunduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, tabanca göstererek kadınların kollarındaki altın bilezikleri aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, mağdur kadınların ifadelerine başvurdu ve çevrede inceleme yaptı. Yaşlarının 18 civarında olduğu değerlendirilen iki şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gasbedilen, bileziklerin toplam ağırlığının yaklaşık 40 gram ve piyasa değerinin 250 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Gaziantep’te maskeli gasp: İki kadının bileziklerini silah zoruyla aldılar
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