Gaziantep’te maskeli gasp: İki kadının bileziklerini silah zoruyla aldılar

Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi, 85 yaşındaki N.S. ile gelini L.S'nin bulunduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, tabanca göstererek kadınların kollarındaki altın bilezikleri aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, mağdur kadınların ifadelerine başvurdu ve çevrede inceleme yaptı. Yaşlarının 18 civarında olduğu değerlendirilen iki şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gasbedilen, bileziklerin toplam ağırlığının yaklaşık 40 gram ve piyasa değerinin 250 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.